Nantes-Nizza | tifoso accoltellato nel pre-gara | è grave

(Di sabato 2 dicembre 2023) “L’FCapprende che undelè rimastomente ferito prima della partita contro l’OGC Nice. Il Club desidera fornire il proprio sostegno alla famiglia e ai cari della vittima”. Lo scrive il club gialloverde sui canali social, a proposito del ferimento di undi casa. L’uomo, stando a quanto riporta L’Equipe, sarebbe statonei pressi dello stadio. Secondo il quotidiano, il(che farebbe parte di un gruppo ultras locale) è in gravi condizioni. “Anche OGC Nice fornisce il suo pieno supporto”, ha scritto il club ospite su Twitter. Le FCa appris qu’un supporter nantais a été grièvement blessé avant la rencontre face à l’OGC Nice. Le Club tient à apporter son soutien à la famille ainsi qu’aux proches ...

