Nantes - Nizza, altro episodio di violenza in Francia: tifoso aggredito e ferito con un coltello

Commenta per primo Un altro episodio di violenza in Francia, l'ennesimo. Prima del match tra, attualmente in corso, un tifoso del gruppo Brigade Loire , il più importante della tifoseria di casa, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato aggredito con un coltello nei pressi ...

Il Nantes sblocca la gara contro il Nizza. Al 25’ tacco di Chirivella per Sissoko che calcia ma Bulka riesce a respingere. Sul rimpallo arriva Mollet che non fallisce con la porta sguarnita per il ...

