Mr Lobster | l' uomo che sussurra alle aragoste

(Di sabato 2 dicembre 2023) Enrico Buonocore ha costruito un vero impero sui crostacei. Dopo il primo ristorante Langosteria a Milano nel 2007, ha trasformato il suo brand in un modello da esportare. Ha aperto a Paraggi, Sankt Moritz, Parigi. E l’anno prossimo, a Londra. Crescita aiutata dall’ingresso in società della famiglia Ruffini, imprenditori della moda (marchio Moncler). Connubio, quello tra fashion e food, che ha contagiato anche altri famosi nomi... Non ha stelle Michelin, ma la quasi totalità dei ristoranti che invece le stelle possono vantarle ne invidiano le performance, quel particolare tocco magico, l’atmosfera irripetibile, la cultura dell’accoglienza, la gioia che pervade i commensali e li fa tornare felici per altre cene. Il miracolo è originato dal sogno di Enrico Buonocore, milanese di origini amalfitane che a 31 anni, nel 2007, aprì a Milano in via Savona il suo primo ristorante con il nome ...