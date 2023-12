Movida | controlli dei carabinieri di Napoli a Chiaia

Leggi su anteprima24

Idella compagniacentro hanno setacciato la zona dellanel quartieretra galleria Umberto e i "baretti". Durante le operazioni i militari hanno fermato e perquisito un 15enne che aveva in tasca un coltello a farfalla lungo complessivamente 22 centimetri, sequestrato. Sanzionati 12 minorenni centauri senza casco, cinque gli scooter sequestrati. Tre i ragazzi segnalati alla prefettura perché trovati con modiche quantità di sostanza stupefacente. Denunciati, infine, due parcheggiatori abusivi con recidiva nel biennio sorpresi nell'attività illecita a via Generale Orsini angolo via Lucilio.