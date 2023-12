Mourinho Senza infortuni possiamo lottare per il 4° posto

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di sabato 2 dicembre 2023) "L'arbitro mi preoccupa", dice il tecnico della Roma alla vigilia della sfida in casa del Sassuolo ROMA - "Noi non abbiamo bisogno di vincere sempre perché non ne abbiamo il potenziale. Come non lo abbiamo perper lo scudetto, però dobbiamo stare lì nella lotta per il quartoe la mia s