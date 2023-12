(Di sabato 2 dicembre 2023) Joséha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo - Roma. Il tecnico portoghese ha commentato le accuse lanciate nei confronti di alcuni: 'Nonmai i ...

Mourinho e i giocatori sotto accusa: 'Non farò mai i nomi'

Mourinho: “Ci sono giocatori superficiali”. Ecco a chi si riferisce ForzaRoma.info

ROMA, MOURINHO: "MANDARE VIA CERTI GIOCATORI QUI NON SI PUÒ" - Sportmediaset Sport Mediaset

Roma | Mourinho, che stoccata a Berardi: "Prende in giro tutti. Quello che fa..."

Josè Mourinho, dopo aver sollevato la polemica sull'arbitro che dirigerà il match Sassuolo-Roma, in conferenza stampa ha lanciato una stoccata anche al bomber neroverde, ...

Roma, Mourinho: «Berardi prende in giro, deve avere rispetto. Cosa mi preoccupa del Sassuolo L'arbitro»

José Mourinho avverte in vista della partita contro il Sassuolo: «L’arbitro mi preoccupa. Lo abbiamo avuto tre volte come quarto uomo e la sensazione è che non abbia ...