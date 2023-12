Mourinho attacca l’arbitro alla vigilia della partita | «Non ha la stabilità emozionale giusta» Ora la Procura Figc valuta sanzioni

Leggi su open.online

(Di sabato 2 dicembre 2023) LafederaleFedercalcio ha aperto un procedimento per dichiarazioni lesive contro l’allenatoreRoma, José, reo di averto apertamenteMarcenarodi domani che vedrà competere i giallorossi con il Sassuolo.si è detto «preoccupato» di avere Marcenaro a dirigere il match perché «lo abbiamo avuto tre volte come quarto uomo e la sensazione è che non abbia laper una gara di questa livello. Non è solo Sassuolo-Roma, noi siamo a 3 punti dzona Champions. Il profilo delnon mi lascia tranquillo». Poi, facendo riferimento ...