Morte di Liliana Resinovich | il suo corpo sarà riesumato per il nuovo processo

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 2 dicembre 2023) Svolta nelle indagini per ladi. Nel corso della trasmissione di Rete 4, “Quarto Grado”, l’ex generale dei Ris, Luciano Garofano, ha annunciato che ildella 63enne triestina. È stata disposta una nuova autopsia nell’ambito del“bis” sulla suaera scomparsa da casa il 14 dicembre 2021. Tre settimane dopo, il 5 gennaio 2022, il suoè stato ritrovato in due sacchi dell’immondizia nel bosco di pertinenza dell’ospedale psichiatrico di San Giovanni. La testa era infilata in due sacchetti di nylon. Il primonon era riuscito a chiare se si trattasse o meno di assassinio. Leggi anche: Michelle Causo, chiarito il movente ...