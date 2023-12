Morta a 102 anni Marisa Rodano | ultima deputata della prima legislatura

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 2 dicembre 2023) (Adnkronos) – E'a 102del Pci fin dalla, di cui era l'ancora in vita. Arrestata sotto il fascismo per la sua attività nella Resistenza nelle file del Movimento dei Cattolici Comunisti e nell’attività dei Gruppi di difesadonna. Cofondatrice dell’Udi, Unione donne in Italia, di cui è stata anche presidente, si iscrisse nel 1946 al Partito comunista italiano. Nelle fila del PCI è stata eletta più volte al Camera dei deputati, dove è rimasta ininterrottamente dal 1948 al 1968, è stata ladonna a ricoprire la carica di vicepresidenteCamera, dal 1963 al 1968. Nel 1968 è stata eletta in Senato e dal 1972 al 1979 è stata ...