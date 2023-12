Monza-Juventus | Rugani dopo il gol di Carboni | “Però non si butta via un campionato così!”

Leggi su sportface

(Di sabato 2 dicembre 2023) “non sivia un”. Sono le parole di Daniele, in panchina durante, pizzicate dalle telecamere di Daznil gol di Valentinche aveva fissato il punteggio sul momentaneo pareggio allo U-Power Stadium. Un labiale che, indiscutibilmente, mostra come l’obiettivo bianconero sia proprio la lotta per lo scudetto, con lo stesso centrale che poi ha festeggiato a lungoil clamoroso epilogo con l’1-2 di Gatti. SportFace.