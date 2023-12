Monza-Juve 1-2 | Gatti regala la vetta ai bianconeri

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 2 dicembre 2023) Con la rete di Rabiot nel primo tempo e quella dial 94`, lantus vince all`U-Power Stadium die si porta in testa alla classifica superando, almeno per due giorni, l`Inter. A nulla serve il momentaneo pareggio al 91' di Carboni. Con i nerazzurri impegnati domenica al Maradona di Napoli, la squadra di Allegri si trova adesso a +1 grazie a nove risultati utili consecutivi. Resta invece a quota 18 punti la squadra di Palladino che perde la sua prima partita casalinga in campionato14^ giornatantus 1-2 Sabato 2 dicembre 15 Genoa-Empoli 18 Lazio-Cagliari 20.45 Milan-Frosinone Domenica 3 dicembre 12.30 Lecce-Bologna 15 Fiorentina-Salernitana 15 Udinese-Hellas Verona 18 Sassuolo-Roma 20.45 Napoli-Inter Lunedì 4 dicembre 20.45 Torino-AtalantaClassifica:ntus 33, ...