(Di sabato 2 dicembre 2023) "A questi livelli tutte le partite sono difficili e di alto livello. Non puoi sbagliare nulla, non puoi sottovalutare nessuno: noi della Turchia vogliamo fare del nostro meglio, questo è il primo e ...

Altre News in Rete:

Montella,Spagna e Croazia non saranno felici aver trovato Italia

Ma penso che anchee Croazia non siano felici di trovare l'Italia: dalle ultime partite che ... cosa prova "Io sinceramente rappresento un paese - risponde- , che poi è una cosa che ...

Montella,Spagna e Croazia non saranno felici aver trovato Italia Agenzia ANSA

Montella, Spagna e Croazia deluse dall'incontro con l'Italia: analisi ... Tendenzediviaggio

Euro2024, tutte le squadre qualificate: Portogallo e Francia da prime, sorpresa Albania. Favola Lussemburgo

Euro2024 comincia a prendere forma. Sono finora 21 le squadre già sicure del pass per i campionati Europei, in programma in Germania nel prossimo giugno. Oltre alla Nazionale tedesca, padrona di casa ...

Montella,Spagna e Croazia non saranno felici aver trovato Italia

"A questi livelli tutte le partite sono difficili e di alto livello. Non puoi sbagliare nulla, non puoi sottovalutare nessuno: noi della Turchia vogliamo fare del nostro meglio, questo è il primo e un ...