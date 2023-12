Monreale | traffico bloccato sulla SS186

Leggi su monrealelive

(Di sabato 2 dicembre 2023)strada statale 186 “Di” ilè provvisoriamenteal km 12,400, a(PA), per consentire ai Vigili del Fuoco di procedere alla rimozione di un albero presentescarpata a monte della sede stradale. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della (live.it)