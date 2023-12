Mondiali Under 17 | tutti i premi individuali | da Brunner a Ruberto | i gioielli del torneo

(Di sabato 2 dicembre 2023) Si è da poco conclusa la finalissima dei17 andati in scena in Indonesia, che ha decretato la vittoria della Germania,...

...- Empoli (Campionato Primavera) - SOLOCALCIO 13.00 Lazio - Milan (Campionato Primavera) - SPORTITALIA Verona - Torino (Campionato Primavera) - SILIVE Germania - Francia (Finale17) - ...

PRIMAVERA, Altra sconfitta dei viola: 0-1 col Sassuolo

Ancora una sconfitta per la Fiorentina Primavera. Al Viola Park l'under 19 viola cade contro il Sassuolo per 0-1. A decidere l'incontro è una rete di Russo dopo pochi minuti di ...

PRIMAVERA, Le scelte per Viola-Sassuolo: c'è Comuzzo

Torna in campo la Fiorentina Primavera. Al Viola Park, per il 12esimo turno di campionato arriva il Sassuolo di Emiliano Bigica, in passato ex tecnico proprio dei viola under 19. La squadra ...