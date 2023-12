Monaco | le forti nevicate paralizzano l’aeroporto | video

(Di sabato 2 dicembre 2023) Lehanno portato il caos in alcune parti della Germania meridionale, con il traffico aereo e ferroviario bloccato nella capitale dello stato bavarese di.Dopo aver inizialmente sospeso i voli fino a mezzogiorno di sabato, l'aeroporto diin seguito ha annunciato che rimarrà chiuso fino alle 6 del mattino di domenica. Un portavoce ha detto che 760 voli sono interessati dal blocco aereo. Più di 40 centimetri di neve sono caduti durante la notte da venerdì a sabato, secondo i servizi meteorologici.

