Momento difficile | ho temuto per me Elisa Isoardi | la confessione più drammatica

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 2 dicembre 2023) "Tu lo sai bene, Caterina, cosa significa per una donna poter contare sulla propria indipendenza. In questoper noi donne conta ancora di più per una persona riuscire ad andare avanti grazie alle proprie forze". È lo sfogo chesi concede parlando con l'amica Caterina Balivo che l'ha ospitata a "La volta buona", il nuovo salotto pomeridiano di Rai1. La conduttrice di "Linea Verde Life" si è lasciata andare a un racconto generale di sé, partendo dalle prime esperienze, fino ad arrivare all'amore, al rapporto con la sua famiglia ma anche parlando dei suoi momenti di difficoltà e di come è riuscita a superarli. La 40enne ricorda l'esperienza a "La Prova del Cuoco" cominciata nel 2008 per sostituire Antonella Clerici: "Ero giovane, nessuno voleva andarci e mi sono detta perché no?. Andò ...