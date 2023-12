Moguls | Jakara e Horishima vincono in Coppa del Mondo a Ruka

Leggi su oasport

(Di sabato 2 dicembre 2023) A(Finlandia) è andata in scena la prima tappa delladel2023-2023 di, disciplina dello sci freestyle. L’australianaAnthony ha dominato la gara femminile in lungo e in largo, trionfando con il punteggio complessivo di 84.18. La Campionessa Olimpica di Pechino 2022 ha rifilato quattro punti abbondanti di distacco alla statunitense Elizabeth Lemley (79.68). L’altra americana Olivia Giaccio ha completato il podio (76.35) lasciandosi alle spalle le connazionali Hannah Soar (73.16) e Jaelin Kauf (72.04). Tra gli uomini ha trionfato il giapponese Ikuma, capace di primeggiare con il punteggio complessivo di 82.68. Alle spalle del nipponico si sono piazzati lo svedese Walter Wallberg (79.88) e il canadese Mikael Kingsbury (79.08), icona assoluta di ...