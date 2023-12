Modena-Reggiana oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2023 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 2 dicembre 2023) Ecco la, l’, latv e lodi, match del Braglia valevole per la quindicesima giornata del campionato italiano di. I Canarini, dopo il pareggio nel derby con il Parma, si trovano ad affrontare una nuova stracittadina contro i granata per provare a portare a casa i tre punti. La formazione ospite, dal suo canto, ha intenzione di cercare la vittoria per regalare una gioia ai tifosi. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 2 dicembre alle ore 14:00; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa Dazn, SkyGo e Now. SITOB RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.