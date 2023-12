Mobilità | alleanza per la transizione | contributi per 150mila euro dall’Eit

Leggi su ildenaro

(Di sabato 2 dicembre 2023) È stato aperto, nell’ambito del programma EIT Urban Mobility, il nuovo bando “Strategic Business Alliance for Urban Mobility”, con scadenza del primo cut-off fissata per il 20 dicembre 2023. L’obiettivo generale del bando è quello di promuovere collaborazioni tra partner chiave per creare opportunità commerciali ad alto potenziale in grado di accelerare lasostenibile dellaurbana. Lo scopo è quello di selezionare aziende che abbiano identificato un’opportunità di business innovativa per lavorare insieme in una joint venture, che abbiano già definito il business case, lavorato sull’allineamento interno e siano ora pronte a lavorare profondamente sulla strutturazione del modello di business. L’invito è aperto a proposte di durata massima di 6 mesi. Il finanziamento totale dell’EIT assegnato a questo bando è di 150.000 ...