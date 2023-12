Mo | Un Women | ' scioccate da numerose denunce di violenza sessuale Hamas'

(Di sabato 2 dicembre 2023) Gaza, 2 dic. (Adnkronos) - "Condanniamo inequivocabilmente i brutali attacchi dicontro Israele il 7 ottobre. Siamo allarmati dai numerosi resoconti di atrocità di genere edurante questi attacchi. Questo è il motivo per cui abbiamo chiesto che tutti i casi didi genere siano debitamente indagati e perseguiti". Così, l'organizzazione Unin una dichiarazione.

Altre News in Rete:

Ultimo'ora: Mo: Un Women, 'scioccate da numerose denunce di ... La Svolta

La Champions League femminile è una farsa: senza VAR scene ... Fanpage.it

Il collettivo Queer scende in piazza per Giulia: doppio appuntamento a Grosseto

GROSSETO - "Sabato 25 novembre scendiamo in piazza in solidarietà con la famiglia di Giulia, soprattutto con sua sorella Elena, che in queste ore sta ...