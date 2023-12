Mo | Croce Rossa | ' combattimenti rendono difficile consegna aiuti'

(Di sabato 2 dicembre 2023) Gaza, 2 dic. (Adnkronos) - “Continuiamo a sollecitare tutte le parti a consentire l'accesso aglia tutti i civili… ospedali, squadre mediche e operatori umanitari in modo che possano continuare con il loro lavoro salvavita”. Lo ha detto ad Al Jazeera Hisham Mhanna, del Comitato Internazionale della, aggiungendo di sperare che gliumanitari per la popolazione di Gaza devastata dalla guerra non vengano “politicizzati”. Inoltre, Mhanna ha affermato che iin corso nell'enclave assediatail funzionamento delle agenzie umanitarie: “Dovrebbe esserci un cessate il fuoco completo affinché gliumanitari possano contribuire ad alleviare, anche se leggermente, la sofferenza dei civili”.

Altre News in Rete:

Madri, così lontane così vicine

L'ho portato con me per salvarlo, e abbiamo fatto il viaggio insieme, ma non è un mio famigliare', ha detto il ragazzo ai volontari dellae alla polizia. Gli operatori di Save the ...

Croce Rossa, un'ambulanza in dono da Enzo Iacchetti L'Eco di Bergamo

Gran galà della Croce Rossa: raccolta fondi al Circolo Unione ilmattino.it

Vento forte, libeccio a 223 kmh nel Modenese, alberi crollati a Rimini, fiumi in piena. Neve, Trentino diviso in due. Bufera di neve in Valchiavenna

di Paolo Ricci Bitti Tra neve e raffiche di vento in molte zone d'Italia sarà un finesettimana difficile. La situazione più critica in Trentino Alto Adige per le nevicate ...

Maltempo, raffiche di 223 kmh nel Modenese,

Il passo della Croce Arcana (o dell'Alpe alla Croce ... arancione proprio per il forte vento su diverse aree dell' Emilia- Romagna oltre a una allerta rossa, per la giornata di oggi, per il rischio di ...