Mirko mette un punto alla sua storia con Greta | la reazione stizzita di lei – VIDEO

A Mornago eletti i componenti del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze. Emma Pettenuzzo è la sindaca

Il processo democratico elettivoal centro i ragazzi della scuola primaria e secondaria, e li ... Pettenuzzo Giovanni, Iacovino Sofia, Lubian Oliver, Maddalena Loriano, Moffa Samuel, Hu, ...

Grande fratello: Mirko prova a baciare Perla ma lei lo scansa, poi arriva la frase che lo blocca Libero Magazine

Vatiero mette alle strette Mirko: "Sono la tua donna, o il passato" Biccy

Il partito di Adinolfi chiede il carcere per chi non la pensa come loro

Il partito di Mario Adinolfi diceva che il ddl Zan fosse "liberticida" verso chi commetteva reati penali. ora vogliono il carcere per chi dissente dal loro pensiero unico.

Momenti di tensione per la coppia che alterna baci mancati a litigi per averci provato. In che direzione stanno andando i Perletti e come interferirà Greta