Mirko fa una mossa audace al GF | la reazione di Perla è imperdibile video

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 2 dicembre 2023) La Casa del Grande Fratello è sempre piena di emozioni e intrighi, e l'ultimo nome a far parte di questo caos è Greta Rossetti. La sua entrata è stata annunciata per il 2 dicembre, e tutti sono impazienti di vedere come si svolgeranno le cose. Ma la Casa del Grande Fratello nasconde altre storie interessanti. Scopriamo cosa succede traBrunetti eVatiero. Greta Rossetti entra in scena Greta, ex tentatrice di Temptation Island, ha fatto parlare di sé molto prima del suo ingresso ufficiale nel Grande Fratello. Ha avuto un confronto conBrunetti, mettendo fine alla loro storia d'amore. Inoltre, ha avuto un confronto conVatiero, ex fidanzata di. Ma Greta è chiara: non è lì per riconquistare. Trasi ...