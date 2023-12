Milano-Cortina 2026 | Flavio Delvai sul trampolino di Predazzo | “Lavori a buon punto”

(Di sabato 2 dicembre 2023) Si avvicinano sempre di più le attese Olimpiadi invernali diche sono state spesso attenzionate per i problemi infrastrutturali, specie per quanto riguarda i budelli per slittino, bob e skeleton. La situazione sembra migliore invece per quanto concerne ildi, i cuidi ristrutturazione sono a. Lo annuncia il direttore marketing del consorzio Val di Fiemme-Obereggen,: “Sono già adi rifacimento dei trampolini allo stadio del salto die di costruzione delle nuove tribune allo stadio del fondo a Lago di Tesero“.ha aggiornato anche ...

