Milano | al Teatro Lirico arriva magia di Luca Bono in show diretto da Arturo Brachetti

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 2 dicembre 2023), 2 dic.(Adnkronos) - Dopo numerosi sold out in tutta Italia, il 6 e 7 dicembrealGiorgio Gaber diil giovane talento della, in unoda. Si intitola 'L'Illusionista' ed è un mix di illusioni, close up, manipolazione e coinvolgimento del pubblico, in una formula originale e inedita per i palcoscenici italiani. Campione italiano diall'età di soli 17 anni e successivamente laureato a Parigi con il Mandrake d'Or, riconosciuto come l'Oscar dellaè considerato tra i talenti più interessanti della sua generazione. ...