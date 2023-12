Milan | ora la sfida ad un Borussia in miniatura | il 63% dei gol del Frosinone segnati da under 23

Leggi su sportface

(Di sabato 2 dicembre 2023) Ilè rimasto imbattuto in 32 delle ultime 33 partite di Serie A contro squadre neopromosse. Il problema per i rossoneri è che il, prossima avversaria, è quel che meno ci si può aspettare da una neopromossa. La squadra di Di Francesco – in campo a San Siro stasera alle 20:45 – ha meccanismi di gioco consolidati, la personalità dei veterani e la freschezza di giovani futuri fuoriclasse. Come si legge negli insights della Lega Serie A, il 63% dei goldalin questo campionato (12/19) è stato realizzato da giocatori nati dal 2000 in avanti. Nei principali cinque campionati europei in corso solo Chelsea (64%), Real Madrid (68%), Manchester City (70%) e Rennes (74%) fanno meglio. E in questa oasi per talenti emergenti, Matias Soulè è l’uomo in evidenza. Di proprietà della Juventus, il jolly ...