Milan | occhio a Guirassy | si muove la Roma

(Di sabato 2 dicembre 2023) C'è mezza Europa sulle tracce di Serhou, l'attaccante francese dello Stoccarda. Come riporta Tuttosport, tra le squadre...

Altre News in Rete:

Tre errori su quattro, Vlahovic dagli 11 non segna più!

soprattutto a Locatelli: al due su due ai tempi delle giovaniliha aggiunto un rigore segnato in Under 21 e un bel due su due di tre anni fa al Sassuolo. A cinque su cinque è un ...

Occhio Milan, la big piomba su Maignan: futuro in bilico Spazio Milan

Milan, occhio a Ouèdraogo: aumenta la concorrenza italiana Calciomercato.com

Calciomercato: Inter vicina a Piotr Zielinski, il Milan vorrebbe Ricci

Il Milan avrebbe messo gli occhi su Samuele Ricci per rinforzare ... sul piatto una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico e in questo senso occhio a Tommaso Pobega, valutato tra gli ...

Milan alla ricerca di rinforzi difensivi: contatti in corso per un ritorno

Tra rientri e nuovi acquisti, le opzioni del Milan per la difesa, ecco le opzioni per la difesa, cosa succede.