Altre News in Rete:

Pubblici Uffizi, il risiko dei musei e la sfida per Firenze

Nel solco della tradizione dei "civici" (ultimo precedente l'ex portiere delGiovanni, battuto da Matteo Renzi nel 2009), già durante la scorsa estate il Carroccio aveva lanciato la ...

Milan, Galli: “Maldini Non era il giusto momento per il club” Pianeta Milan

Galli su Maldini: "Si è tolto qualche sassolino, ma non è stato il momento giusto perchè adesso... Milan News

Galli: “Parole Maldini Secondo me non era il momento giusto”

Intervistato ai microfoni di Radio 24, Filippo Galli ha dato il suo parere sull'accaduto ... ma secondo me non era il momento giusto per il bene del Milan".

Milan, Maldini ha sbagliato: la frecciata in diretta

Sicuramente per molti non è stato il momento adatto, per l’ex bandiera del Milan, di uscire allo scoperto rivelando le sue carte. Tra i tanti ecco Filippo Galli, ex difensore del Milan dal ’83 al ’96, ...