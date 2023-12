Milan-Frosinone | le pagelle di CM | Jovic si esalta | Pulisic è un mago | rimandato Chukwueze

(Di sabato 2 dicembre 2023)3-1Maignan 7: dimentica in fretta la brutta prestazione offerta contro il Borussia Dortmund. Abbassa la saracinesca su Cu...

Altre News in Rete:

Milan - Frosinone 3 - 1, tris rossonero e Pioli respira

Gol di Jovic, Pulisic e Tomori per il diavolo Ilbatte ilper 3 - 1 nel match in calendario per la 14esima giornata della Serie A 2023 - 2024 . I rossoneri allenati da Pioli si impongono con i gol di Jovic, Pulisic e Tomori: il ...

LIVE Milan-Frosinone 3-0: lancio di Maignan, Pulisic raddoppia. Tomori fa tris La Gazzetta dello Sport

Diretta Milan - Frosinone (3-1) Serie A 2023 la Repubblica

Serie A – Milan-Frosinone 1-0…"

Terminano i primi quarantacinque minuti a San Siro tra Milan e Frosinone, decide una rete di Jovic a pochi minuti dalla fine del tempo. Prestazione dei rossoneri… Leggi ...

Milan-Frosinone 3-1: Jovic (al primo gol) Pulisic e Tomori regalano 3 punti d’oro e rinsaldano la panchina di Pioli

SERIE A – Il Milan archivia la scoppola in Champions contro il Dortmund e trova la seconda vittoria consecutiva in campionato contro il Frosinone che rafforza i ...