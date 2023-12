Milan-Frosinone | dove vedere la partita in tv e streaming

(Di sabato 2 dicembre 2023) Una sconfitta sanguinosa, quella subìta in Champions League contro il Borussia Dortmund, ma adesso, per il, è il momento di tornare a concentrarsi sul campionato. I rossoneri, terzi in classifica a -6 dall'Inter capolista, ospiteranno sabato 2 dicembre alle 20.45 ilnella gara...

Altre News in Rete:

CM scommesse: pioggia di gol per Milan, Lazio e Newcastle - Man United. Che cinquina!

gol (quota 1,85) Lazio - Cagliari gol (1,85) Newcastle - Manchester United gol (1,60) Bayern - Union Berlino 1/handicap (1,35) Entella - Pescara 1 (2,25) Cinquina da 16,6 volte

Milan-Frosinone, la probabile formazione di Pioli La Gazzetta dello Sport

Milan-Frosinone, le probabili formazioni: Pioli punta su Bartesaghi Pianeta Milan

Al Torino serve anche Radonjic per risolvere il problema del gol: si tratterebbe di opportunismo

In panchina si è accomodato 3 volte senza entrare in campionato (Bologna, Lecce e Inter) e 1 in Coppa Italia (Frosinone). Non è stato convocato per la partita con la Juventus, ufficialmente per un ...

LIVE TJ - JUVENTUS-FROSINONE 0-0

11:01 - Inizia il match!! 10:58 - Squadre in campo in questo istante. 10:10 - Le formazioni ufficiali di Juventus-Frosinone: Juventus (3-4-3): Fuscaldo; Gil Puche, Martinez Crous, Savio; Pagnucco, ...