Milan-Frosinone 3-1 | tris rossonero e Pioli respira

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 2 dicembre 2023) Gol di Jovic, Pulisic e Tomori per il diavolo Ilbatte ilper 3-1 nel match in calendario per la 14esima giornata della Serie A 2023-2024. I rossoneri allenati dasi impongono con i gol di Jovic, Pulisic e Tomori: il successo consente aldi salire a 29 punti, di consolidare