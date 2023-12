Milan | focus sui problemi difensivi sui calci d’angolo

Leggi su dailymilan

(Di sabato 2 dicembre 2023) Forse due indizi non fanno una prova ma tre probabilmente si e sabato scorso contro la Fiorentina ilha evidenziato nuovamete un problema sui corner avversari che ha già portato a subire reti evitabili e pesanti in questa stagione. Minuto 96 e corner offensivo per i viola battuto tagliato sul primo palo dall’ottimo mancino di Biraghi; irrompe Nico Gonzalez che spizza il pallone verso il secondo palo dove l’accorrente Mandragora colpisce a botta sicura ma Maignan alla disperata ci mette letteralmente la faccia salvando ildal pari viola e da una spiacevolissima sensazione di deja-vu. Difatti la dinamica dell’azione, che solo per miracolo non ha portato al pari viola, ricorda moltissimo altre due reti subite in maniera quasi identica dai rossoneri in questa stagione. La prima arrivò martedi 7 Novembre; la sera in cui il...