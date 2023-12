Milan | emergenza in difesa | rientra prima Gabbia? L’idea

(Di sabato 2 dicembre 2023) L’indovuta agli infortuni fa riflettere ilsull’ipotesi di un ritorno anticipato di MatteoAveva lasciato ilin estate per trasferirsi in prestito al Villarreal ma adesso Matteopotrebbe incredibilmente fare marcia indietro e tornare in anticipo dal prestito. Il club rossonero ci pensa, dopo i tanti infortuni che hanno coinvolto il reparto arretrato. Stando a quanto riportato dal collega Manuele Baiocchini di Sky Sport, i rossoneri stanno facendo un tentativo per anticipare il rientro dal prestito del centrale già a gennaio.

