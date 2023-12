Milan | emergenza difesa | ritorno o ex Serie A per gennaio | colpo a 0 in estate

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 2 dicembre 2023) Pienain casa. I rossoneri stanno attraversando un momento complicato sotto il profilo dei risultati e i problemi legati agli infortuni, di certo, non aiutano. Laè il reparto più bersagliato. Contro il Frosinone, nella partita di domani sera a San Siro, mancheranno contemporaneamente Thiaw, Kalulu, Kjaer, Pellegrino e Caldara, 5 centrali disu 6 in rosa. Al fianco di Tomori è stato già adattato Krunic contro Fiorentina e Borussia Dortmund, contro i ciociari potrebbe toccare a Theo Hernandez o al giovane primavera Simic. Un problema che però, visti i lunghi tempi di recupero di diversi interpreti dellarossonera, si riproporrà partita dopo partita. Per questo motivo, i rossoneri pensano a una strategia per aggiungere una nuova pedina alla retroguardia di Stefano ...