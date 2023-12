Migranti | sindaco Salemi scrive a Regione e prefettura | ' Comuni esclusi da programmazione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 2 dicembre 2023) Palermo, 2 dic. (Adnkronos) - Coinvolgere i"nell'iter di autorizzazione" delle strutture per l'accoglienza dei, dando agli enti la possibilità di esprimere un giudizio sulladegli arrivi, sulla "congruità dei progetti presentati" e sull'adeguatezza degli immobili destinati a questo scopo. È la richiesta che ildi, Domenico Venuti, ha rivolto allaSiciliana e alladi Trapani attraverso una lettera che affronta il nodo relativo alle "criticità delle strutture di accoglienza per". Nella missiva Venuti, che è anche presidente di Autonomie locali italiane (Ali) in Sicilia, denuncia una serie di "crescenti criticità" che asi registrano "con sempre maggiore ...