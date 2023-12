Michela Persico | “Rugani? Sposerà sia me che la Juve Le mie foto? Ormai sa che…”

Altre News in Rete:

Michela Persico, trasparenze a più non posso: bianconero che passione

, ancora una sorpresa per i follower della splendida lady Rugani: curve e bianconero binomio perfetto. Sta tenendo i suoi follower sulla graticola già da un bel po' di giorni. Perché le ...

Juventus, Michela Persico: Rugani Ecco chi sposerà prima ClubDoria46.it

Lady Rugani: "Io e la Juve Penso che Daniele sposerà entrambe..." La Gazzetta dello Sport

Juventus, Michela Persico: Rugani Ecco chi sposerà prima…

Juventus Michela Persico ha raccontato nel corso di una intervista alla Gazzetta dello Sport del suo legame con Daniele Rugani Michela Persico è una delle wags più in vista tra le donne di casa ...

Lady Rugani: "Io e la Juve Penso che Daniele sposerà entrambe..."

Michela Persico, che in questi giorni è impegnata in beneficenza: "A Torino ci sentiamo a casa e vorremmo restare anche in futuro. Sogno di vederlo anche in Nazionale per l’Europeo" ...