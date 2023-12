Meteo pazzo | 30 gradi a dicembre | da cosa dipende e c’è una città che ha segnato il nuovo record storico

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 2 dicembre 2023) Situazioneparticolare in Italia in questo mese di, infatti è presente un caldo praticamente anomalo. Dunque, le temperature sono abbastanza alte e non c’è assolutamente un freddo glaciale nonostante siamo in pieno inverno. Tutto merito di una perturbazione libecciale, che ha stravolto tutto sorprendendo tutti gli italiani. E c’è unain particolare che ha ottenuto un vero e proprio. Quindi, ilin Italia si è modificato repentinamente ae questo caldo inaspettato sta comunque rendendo felici moltissime persone. Si riesce infatti a godere di buone giornate, senza tremare dal freddo. Questa massa d’aria più calda proviene dal Sud, Sud-Ovest, e siamo quasi in presenza di una situazione primaverile. Ma non solo perché in ...