Meloni criticata e Pnrr | Sabrina Scampini tuona | I gufi si sbagliavano

Leggi su iltempo

(Di sabato 2 dicembre 2023) Non c'è uno scontro in atto tra politica e magistratura, ma "una piccola parte" delle toghe contrasta le misure del governo. Giorgia, a Dubai per la seconda giornata di vertice della Cop28, ha risposto ai giornalisti che le hanno chiesto un commento sulle parole del ministro della Difesa, Guido Crosetto che in un'intervista ha evocato una sorta di 'opposizione giudiziaria' al governo da parte di una porzione della magistratura. Da questo argomento e dalle critiche delle opposizioni all'operato dell'esecutivo ha avuto il via il dibattito a Stasera Italia Weekend, il programma di politica e di attualità di Rete 4. Il conduttore Augusto Minzolini ha chiesto se i cosiddettisiano rimasti delusi da quanto portato a termine nel tempo dalla maggioranza. A rispondere è statache, con nettezza di ...