Melissa Bianchini in lacrime a Drag Race | “A mio padre ho detto di avere paura”

(Di sabato 2 dicembre 2023) Il clima famigliare che si è creato nella werkroom diItalia ha spinto (nuovamente)ad aprirsi con le altre ragazze e a raccontare cose private della sua vita. “Prima di entrare qua hoa mio‘hodi dire qualcosa che poche persone conoscono’, lui mi ha risposto che devo solo essere me stessa”. Dopo aver confessato di non aver più rapporti con la sua famiglia biologica da quando ha 12 anni e di aver dormito per dei giorni in stazione a Roma,ha parlato della sua infanzia. “Fino ai miei 12 anni ero un pochettino in carne. Un bel pochettino in carne. E questo mi faceva sentire molto a disagio. Da lì ho deciso di cambiare e ho iniziato con lo sport. Lo sport riesce a togliere ...