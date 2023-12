“Maschi e femmine | unitevi contro il patriarcato” | intervista a Victoire Tuaillon

(Di sabato 2 dicembre 2023) «Giorgia Meloni dimostra che si può essere donne e stare dalla parte di chi domina». Lo dichiara a TPI la giornalista e scrittrice francese, autrice del libro “Fuori le palle. Privilegi e trappole della mascolinità” (Add Editore). Il volume è stato presentato dalla stessa Tuallion, in un dialogo con Vera Gheno, lo scorso 26 novembre a Firenze nell’ambito del festival de “L’Eredità delle Donne”, evento in collaborazione con l’Institut Français Italia. Il suo libro nasce da un podcast di successo, “Les Couilles sur la table”. Come mai ha avvertito l’esigenza di raccontare e di interpretare con un’analisi accurata e approfondita il dominiole? «Se da un lato è vero che gli stupri, l’incesto, la violenza domestica, lo sfruttamento, le guerre e altre calamità ci disgustano, dall’altro bisogna ammettere che gli ...

