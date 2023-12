Marotta | «L’Inter | dopo la sconfitta di Istanbul | è migliorata molto in autostima»

(Di sabato 2 dicembre 2023) Giuseppe, amministratore delegato del, ha parlato durante l’evento “Leadership e Comunicazione nel mondo dello Sport” Giuseppe, amministratore delegato del, ha parlato durante l’evento “Leadership e Comunicazione nel mondo dello Sport“. PAROLE – «Lo stress è parte integrante, che si stia in campo o fuori. Ho notato cheladi, èin. La squadra ora approccia la partita con la voglia di vincere, cosa che prima non aveva. Da certi avversari impari tanto: ale prima ancora alla Juventus ho avuto a che fare con tantissimi campioni che certe volte esprimevano delle lamentele per alcuni ...

