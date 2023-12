Marocco | la società intera contro la desertificazione

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 2 dicembre 2023) Roma, 2 dic – Laè un problema che affligge una buona parte dell’Africa. Un fatto che riguarda indirettamente anche l’Italia, visto che l’impossibilità di coltivare terreni tramutati in deserti potrebbe spingere milioni di persone a attraversare il Mediterraneo. Ile laPer fortuna ci sono diverseche stanno sviluppando metodi di coltivazione che permettono di far crescere piante su terreni desertificati: una di esse è la Sand to Green, una start up nata inche si sta impegnando per rendere i terreni deserti di questo paese in campi coltivabili. Il metodo usato da questaè quello di usare acqua da impianti di desalinizzazione successivamente alimentati da impianti fotovoltaici: infine, la conseguente irrigazione di ...