Marmi del Partenone | re Carlo sfida Sunak con le bandiere greche sulla cravatta

(Di sabato 2 dicembre 2023) Laindossata in occasione del discorso alla Cop28 di Dubai è stata salutata con entusiasmo dalla stampa greca.

Altre News in Rete:

Carlo e la bandiera greca sulla cravatta dopo il caso Partenone

... suiconservati al British Museum, e che la Grecia rivorrebbe indietro. Sulla questione una ...era stata indossata anche alla Horse Guards Parade durante la recente visita di Stato della Corea...

Disputa per i marmi del Partenone. Bandiere greche sulla cravatta ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Londra annulla un incontro con il premier greco sui marmi del ... Internazionale

Disputa per i marmi del Partenone. Bandiere greche sulla cravatta, schiaffo di re Carlo III a Sunak

Re Carlo d'Inghilterra sfoggia una cravatta con bandiere greche alla Cop28 di Dubai, suscitando polemiche in piena lite diplomatica tra Londra e Atene.

Rinasce l’illustre Quarto Platano . Museo con i "big" a Villa Bertelli

Il Museo Quarto Platano di Forte dei Marmi porterà al secondo piano di Villa Bertelli tutti gli artisti del Novecento che in paese trovarono l’ispirazione per la loro creatività, trasformandolo in un ...