Marina Cvetaeva a Rilke | lettere sulla poesia e sul non incontrarsi mai

(Di sabato 2 dicembre 2023) Rainer Maria, niente è perduto. L’anno prossimo (1927) verrà Boris, e Le faremo visita, ovunque lei sia. Boris lo conosco assai poco, e lo amo, come si può amare solo chi non si è mai visto o non è mai esistito. Non è così giovane, ha 33 anni credo, ma ha un’aria da ragazzo. Non somiglia per nulla a suo padre (il meglio che un figlio possa fare). Credo solo ai figli di madre. Anche Lei è un figlio di madre. Un maschio in linea femminile, e per questo così ricco. E’ il primo poeta di Russia. Lo so io e lo sa qualcun altro, gli altri aspettano che sia morto per capirlo., “L’oceano leggeva con me -”, (L’Orma) Nel 1941, in luglio,accettò di essere evacuata, con il figlio Georgij, a Elabuga, ...