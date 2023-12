Maria Cecchi | l’amor proprio mette ko la violenza

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 2 dicembre 2023) Quando vinse il titolo italiano dei Supergallo a novembre 2020,, pugile professionista, lo dedicò “a tutte le donne che sono vittime diperché la mia forza possa essere da esempio per trovare coraggio e determinazione”. Tre anni dopo, il 25 novembre scorso a Barcellona, ha conquistato la prima cintura internazionale: campionessa Supergallo Wbc del Mediterraneo. Romana, ventottenne, il nickname di‘Russian Hurricane’ svela due tratti: è di madre russa e travolge come un uragano ciò che tocca, anche se stessa, in una lotta fra carattere irruento e disciplina, tra eccessi di sensibilità e durezza necessaria per non esserne sopraffatta. Questo titolo a chi lo ha dedicato? Mi suggerivano un omaggio a Giulia Cecchettin, assassinata dall’ex fidanzato, ma ho detto no: sarebbe stato un modo ...