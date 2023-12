Maria Callas | tutti gli eventi per festeggiare i 100 anni della Divina

(Di sabato 2 dicembre 2023) Nata il 2 novembre 1923,è stata una dei più grandi sopranistoria. Il suo timbro dal “grande volume”, l’estensione vocale unite al controllovoce, le hanno permesso un successo straordinario e un apprezzamento in tutto il mondo, che l’hanno portata poi ad essere soprannominata la “”. Ed ora, nel centenario L'articolo proviene da Il Difforme.

Altre News in Rete:

Verissimo: ospiti di sabato 2 e domenica 3 dicembre, da Ilary Blasi a Beatrice Valli

Ospiti di sabato 2 dicembre Sarà in studio Alfonso Signorini , conduttore di "Grande Fratello", ora in libreria con il suo ultimo lavoro sudal titolo "Troppo fiera. Troppo fragile". E ...

Maria Callas: la diva infelice dalla voce unica Focus

Maria Callas “diva del secolo” Il Sole 24 ORE

Omaggio a Maria Callas: Monza celebra il più grande soprano di tutti i tempi

"Un storia d' amore importante per entrambi, nata sul set del film Medea ( l'unico film in cui fu protagonista la Callas) e portata avanti per alcuni anni", spiega Ettore Radice, presidente di ...

Myrtò Papatanasiu incantata dagli abiti di Casa Museo Raffaello Piraino

Un filo rosso che unisce la Sicilia alla Grecia: è quello che è successo oggi a Casa Museo Raffaello Piraino in occasione della visita della soprano greca Myrtò Papatanasiu. Accompagnata […] ...