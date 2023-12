Marco Mengoni | prima e dopo | Oggi è completamente irriconoscibile | Ha ceduto anche lui ai ritocchini?

Leggi su howtodofor

(Di sabato 2 dicembre 2023), nei due momenti a confronto di ieri e diè totalmente. In molti si sono chiesti se il noto cantante abbiaal ritocchino. Voi cosa ne pensate? È un famoso cantante il bello e bravo, il quale lascia i fan sempre senza parole, grazie alle sue canzoni e ai suoi testi così d’ispirazione. È impossibile che nella vostra vita non abbiate canticchiato almeno uno dei suoi ritornelli, a prescindere se vi possa piacere o meno il suo genere. Grazie all’Essenziale si è fatto conoscere ancora di più di quello che già aveva fatto a X Factor e da quel momento non ha più abbandonato il palco.è uno di quei cantanti che vengono considerati un orgoglio per la musica italiana. Ad ogni modo, ...