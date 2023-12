Manfredi | «De Laurentiis ha detto che sono juventino? Difendo gli interessi dei napoletani»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 2 dicembre 2023), sindaco di Napoli, era presente al CasaCorriere Festival dal Palazzo Reale di Napoli, ha parlato della situazione dello stadio: «E’ una querelle iniziata con la Jervolino, dunque parliamo di 16 anni fa. Per fare uno stadio servono progetti, risorse e modalità. Quando ci sarà una proposta concreta, con un progetto esecutivo che ci faccia capire cosa si voglia fare, con un piano di investimenti non dei tempi esatti, vedremo, poi dopo si trovano le modalità. Può essere una concessione di lungo termine ma anche un’eventuale vendita. Non è che siamo contrari a quest’ultima formula, ma prima di qualsiasi trasferimento di questo bene dobbiamo essere sicuri di quello che si farà davvero» Poi risponde a De: «Hachegli...