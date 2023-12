(Di sabato 2 dicembre 2023)vince una stellaHollywoodOfe sicon la sua co-star in, hol'O'per l'occasione.33dall'iconico film, hol', il protagonistasicon la sua co-starO'per ricevere una stellaHollywoodOf. L'attore aveva interpretato il ruolo del piccolo teppista Kevin McCallister, mentre O'aveva vestito i ...

Altre News in Rete:

Mamma, ho perso l'aereo: dopo 33 anni Macaulay Culkin si riunisce con Catherine O'Hara sulla Walk Of Fame

Dopo 33 anni dall'iconico film, hol'aereo , il protagonista Macaulay Culkin si riunisce con la sua co - star Catherine O'Hara per ricevere una stella sulla Hollywood Walk Of Fame . L'attore aveva interpretato il ruolo ...

Hollywood, stella a Culkin 33 anni dopo Mamma ho perso l'aereo Agenzia ANSA

Macaulay Culkin ha ottenuto la stella sulla Walk of Fame di Hollywood La Gazzetta dello Sport

Stella sulla Walk of Fame per Macaulay Culkin, il bambino protagonista di “Mamma ho perso l’aereo”

Nel 1990, dopo l’uscita di “Mamma ho perso l’aereo”, il piccolo Macaulay Culkin divenne una star mondiale. A distanza di più di 30 anni l’attore ha ottenuto la sua stella sulla Walk of Fame, in una ...

Macaulay Culkin ha ottenuto la stella sulla Walk of Fame di Hollywood

Per Macaulay Culkin Walk of Fame e reunion con la sua mamma cinematografica Catherine O’Hara, collega sul set di "Mamma ho perso l'aereo". Foto e dichiarazioni.