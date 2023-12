Maltempo oggi in Italia | alberi su auto in Emilia Romagna Forti raffiche di vento in Toscana

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 2 dicembre 2023) Il livello del fiume Po si è alzato di quasi 2 metri. Bufera di neve a Sondrio. Mareggiate e allagamenti a Marina di Pisa. Tetti scoperchiati e infissi delle case divelti in provincia di Campobasso in Molise. Due feriti in un circo nella Repubblica di San Marino Ilsi abbatte sull'. Centinaia di interventi